Solan News: धर्मपुर में कलश यात्रा के साथ तीन दिवसीय भक्त माल कथा शुरू

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। धर्मपुर के सुक्की जोहड़ी स्थित शीतला माता मंदिर में शुक्रवार से तीन दिवसीय श्रीमद्भक्तमाल कथा का शुभारंभ हो गया। सुक्की जोहड़ी कीर्तन मंडली द्वारा आयोजित यह कथा 13 सितंबर तक चलेगी। कथा के शुभारंभ से पहले कसौली चौक से शीतला माता मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई।कलश यात्रा में स्थानीय महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महिलाओं ने भगवान के जयकारे लगाते हुए यात्रा को भक्तिमय बना दिया। पंजाब के पटियाला से आईं वीना भक्ति सागर कथा सुना रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हरे-भरे पहाड़ों में कथा का आयोजन करना शुभ है।उन्होंने कहा कि प्रभु का कार्य भक्तों के दुख-दर्द दूर करना है। उन्होंने श्रद्धालुओं को जीवन में अभिमान न करने और कुछ पाने के लिए कुछ खोने की सीख दी। कथावाचक ने श्रोताओं को शुद्ध भाव से कथा सुनने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि शुद्ध भाव से कथा श्रवण करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा के पहले दिन कलश यात्रा मुख्य आकर्षण रही। कसौली चौक से शुरू होकर यह यात्रा शीतला माता मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में इसमें हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। आयोजन से क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल है।