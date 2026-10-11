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Solan News: कर्मचारियों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई होगी तेज

Mon, 12 Oct 2026 12:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 12 Oct 2026 12:08 AM IST
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The fight for the rights of employees and workers will intensify.
जिला परिषद सभागार सोलन में आयोजित एटक की बैठक के दौरान मौजूद पदा​धिकारी व अन्य। स्रोत : आयोजक
संगठन की नई राज्य परिषद गठित, आरएल डोगरा अध्यक्ष व डीएन चौहान महासचिव
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला परिषद सभागार में रविवार को आयोजित एटक की संगठनात्मक बैठक में सर्वसम्मति से नई राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद के गठन को मंजूरी दी गई। संगठन को मजबूत करने और कर्मचारी व मजदूर वर्ग के अधिकारों की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से पदाधिकारियों का चयन किया गया।

नई कार्यकारिणी में कॉमरेड आरएल डोगरा को अध्यक्ष और कॉमरेड लेखराम वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, कॉमरेड डीएन चौहान को महासचिव, कॉमरेड एनसी शांडिल को अपर महासचिव, कॉमरेड अतुल भारद्वाज को उप महासचिव और कॉमरेड अनूप पराशर को सचिव-सह-कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा कामरेड करम चंद, करनैल सिंह, कमलेश कुमारी, अनिल, कॉमरेड सतीश शर्मा, कॉमरेड ओम प्रकाश, टीआर भारद्वाज उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा वीणा कटोच, हेमराज, जोगी राम, इंदर कंवर
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संजय बड़वाल और संजय शर्मा को सचिव चुना गया है। धर्मपाल और राज कुमार प्रेस सचिव बनाए गए हैं।
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