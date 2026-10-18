फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   The enactment of Bali's killing and Lanka's burning captivated the mind.

Solan News: बाली वध और लंका दहन के मंचन से मोहा मन

Sun, 18 Oct 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
The enactment of Bali's killing and Lanka's burning captivated the mind.
कुनिहार श्री रामलीला में शनि देव की आरती करती महिला मंडल। संवाद
शनि देव की झांकी के साथ के बाद
विज्ञापन

बाली वध और लंका दहन ने मोहा मन

कुनिहार में है रामलीला, हनुमान ने उजाड़ी अशोक वाटिका
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार (सोलन)। रामलीला जन कल्याण समिति कुनिहार के सौजन्य से आयोजित रामलीला के आठवें दिन बाली वध और लंका दहन का मंचन किया गया। कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इस दौरान हाटकोट महिला मंडल की महिलाओं ने आरती में भाग लिया और समिति को 7100 रुपये की राशि भेंट की।
रामलीला का मंचन सुग्रीव और बाली के युद्ध से शुरू हुआ। राधा रमन शर्मा के निर्देशन में प्रभु श्रीराम के हाथों बाली वध के प्रसंग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील सहित वानर सेना माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंची। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया, जिसके बाद हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे।
विज्ञापन

लंका में प्रवेश के दौरान हनुमान का सामना लंकनी से हुआ। इसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता की खोज की और वाटिका उजाड़ दी। मेघनाद हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले गया। रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, जिसके बाद उन्होंने लंका दहन किया। इन दृश्यों पर दर्शकों ने खूब सराहना की। संगीत में जय शर्मा, मंच साज-सज्जा में गौतम, प्रथम, गोलू और अन्नू ने सहयोग दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर समिति के प्रधान रितेश जोशी सहित देवेंद्र शर्मा, अक्षरेश शर्मा, आशीष द्विवेदी, अरविंद जोशी, संजय जोशी, संदीप जोशी, मुकेश शर्मा, प्रदीप पुरी, अमन अत्री, सूर्यांश, गौरव शर्मा और प्रिंस खुराना सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed