फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Electric buses will operate from Solan to Rohru, Dharamshala, and Hamirpur.

Solan News: सोलन से रोहड़ू, धर्मशाला और हमीरपुर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

Sun, 18 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
निगम पुरानी डीजल बसों के स्थान पर अब भेजी जाएंगी ई-बसें
विज्ञापन


डीजल बसों के खराब होने की समस्या से भी मिलेगा छुटकारा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। सोलन से रोहड़ू, धर्मशाला और हमीरपुर जाने वाले यात्रियों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने की सुविधा मिलेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) सोलन डिपो ने तीन नई इलेक्ट्रिक बसों को इन रूटों पर चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। इन बसों को पुरानी डीजल बसों के स्थान पर चलाया जाएगा। लंबी दूरी के रूट होने के कारण रास्ते में निर्धारित बस अड्डों पर बसों को चार्ज किया जाएगा।
निगम ने डीजल बसों के बार-बार खराब होने की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है। निगम के अनुसार, पूरी तरह चार्ज होने पर एक इलेक्ट्रिक बस करीब 180 से 220 किलोमीटर तक चल सकती है। सोलन से रोहड़ू की दूरी लगभग 142 किलोमीटर और हमीरपुर की दूरी करीब 180 किलोमीटर है। वहीं, सोलन से धर्मशाला की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। ऐसे में धर्मशाला रूट पर बस को बीच रास्ते में चार्ज करना होगा। अन्य रूटों पर भी जरूरत के अनुसार चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी।
विज्ञापन

इन बसों को पहले से चल रही डीजल बसों की समय-सारणी के अनुसार संचालित किया जाएगा। इससे यात्रियों को बसों के बार-बार खराब होने से होने वाली परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ट्रायल के बाद निर्णय
निगम की ओर से इन रूटों पर संचालन से पहले इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल किया गया है। इसके बाद ही इन्हें लंबी दूरी के रूटों पर चलाने का निर्णय लिया गया। निगम के अनुसार, इन बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा।

धर्मशाला, रोहड़ू और हमीरपुर रूटों पर चलने वाली डीजल बसों के स्थान पर नई इलेक्ट्रिक बसें भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बसों को पुरानी डीजल बसों की समय-सारणी के अनुसार ही चलाया जाएगा।
-तरसेम सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, सोलन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed