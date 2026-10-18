Solan News: चायल में सड़क हादसा, चंबा के युवक की मौत

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चायल के होटल में करता था कामपुलिस ने शव कब्जे में लेकर सोलन अस्पताल भेजा, परिजनों को दी सूचनासंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। चायल-कांडाघाट मार्ग पर शनिवार मध्यरात्रि सड़क हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा चायल से करीब 10 किलोमीटर दूर सोनाघाट से धरियां जाने वाले संपर्क मार्ग पर हुआ। मृतक की पहचान अजय निवासी गांव फाट, तहसील और जिला चंबा के रूप में हुई है। वह वर्तमान में एक होटल में नौकरी करता था।पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह टिप्पर चालक ने चायल पुलिस को सूचना दी कि सड़क किनारे बाइक सवार गिरा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो युवक मृत मिला।डीएसपी सोलन अजय भारद्वाज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बाइक के अनियंत्रित होकर फिसलने से हादसा होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।