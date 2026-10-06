Solan News: निगम की आवारा कुत्तों की नसबंदी की मुहिम तेज

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी(सोलन)।नगर निगम बद्दी ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और शहरवासियों को इनसे होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के लिए टीकाकरण और नसबंदी अभियान तेज कर दिया है। पशु चिकित्सकों के सहयोग से निगम की टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चला रही है। मंगलवार को निगम की टीम ने बिग बाजार, दावत चौक और धर्मकांटा क्षेत्र के वार्ड नंबर दो और तीन में अभियान चलाया। इस दौरान आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया गया और पांच कुत्तों की नसबंदी करवाई गई। इनमें तीन मादा और दो नर कुत्ते शामिल हैं।नगर निगम आयुक्त विवेक चंदेल ने बताया कि अभियान के तहत अब तक शहर में करीब 300 आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंगलवार को पांच कुत्तों की नसबंदी के बाद अब तक कुल 11 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीम पशु चिकित्सकों के सहयोग से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण और नसबंदी करवा रही है। नसबंदी के बाद कुत्तों को नगर निगम कार्यालय परिसर के भूतल पर बनाए गए पिंजरों में रखा जा रहा है, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी उचित देखभाल की जा रही है। स्वस्थ होने के बाद उन्हें निर्धारित स्थानों पर छोड़ा जा रहा है।आयुक्त ने कहा कि आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर निगम का उद्देश्य शहरवासियों को आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के साथ-साथ शहर में सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाना है।