Solan News: क्षेत्रीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए कंपनी से बात शुरू

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प्लांट बंद होने के कारण ऑक्सीजन सिलिंडर के सहारे रह हरे वार्डों में मरीजसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में बंद पड़े पीएसए प्लांट को शुरू करने के लिए अब संबंधित कंपनी से बातचीत शुरू हो गई है। इससे प्लांट को शुरू करने के लिए अस्पताल में जल्द ही कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट का लाभ भी मिल सकेेगा। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने के कारण मरीजों को अभी के समय ऑक्सीजन सिलिंडर के सहारे वार्डों में रहना पड़ रहा है।करीब दो माह पहले कर्मचारियों को नौकरी छोड़ देने के कारण प्लांट पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसे में प्रशासन के पास प्लांट को चलाने के लिए दूसरे कर्मचारी भी नहीं है। वहीं प्रशासन की ओर से सरकार को इस समस्या के बारे में बताया गया। इसके बाद अब प्लांट को दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही है। अभी अस्पताल प्रशासन को हर सप्ताह बद्दी से ऑक्सीजन सिलिंडर मंगवाने पड़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पर खर्च भी बढ़ रहा है। साथ ही मरीजों के साथ आए तीमारदारों को भी सिलिंडर वार्डों तक लेकर जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं सिलिंडर खत्म होने पर मरीजों को दूसरे सिलिंडर तक कई बार बिना ऑक्सीजन के ही कई मिनट तक रहना पड़ रहा है।क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश पंवार ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के लिए संबंधित कंपनी से बात कर कर्मचारियों को जल्द तैनात करने की बात की जा रही है। कर्मचारियों की तैनाती के बाद मरीजों को सुविधा मिलेगी।