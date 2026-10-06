लिखित में मिलेगा आश्वासन तो दशहर वाले दिन निकालेंगे सिर्फ शोभायात्रा : मारवाह

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रामलीला मंडल का नगर निगम पर राजनीतिकरण का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। पिछले 45 वर्षों से सोलन शहर में हो रही रामलीला इस बार नगर निगम की ओर से पक्का मंच न मिलने के चलते-चलते इस बार जगदंबा रामलीला मंडल के लोग नाराज हैं। रामलीला मंडल ने इस बार रामलीला का मंचन न करने का निर्णय लिया है। रामलीला मंडल ने नगर निगम पर लगातार सिर्फ आश्वासन देने और मंच बनाने के मामले का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया।जगदंबा रामलीला मंडल के संस्थापक सदस्य व निर्देशक हरीश मारवाह ने कहा कि शहर में रामलीला के मंचन को लेकर पक्के मंच को लेकर लगातार उनके मंडल की ओर से बात की गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी ने नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि वे पिछली मेयर से भी मिले थे और इस बार नई मेयर से भी मिले, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से उन्हें मंच बनाने के लिए कई बार आश्वासन मिले हैं। 10 बार मिलने के बावजूद आज तक पक्का मंच नही मिल पाया है।हरीश मारवाह ने कहा कि इस बार रामलीला का मंचन नहीं किया जाएगा लेकिन अगर नगर निगम उन्हें पक्का मंच बनाने का आश्वासन लिखित में देती है तो जगदंबा रामलीला मंडल सिर्फ दशहरे के दिन शोभायात्रा निकालेगा। उन्होंने कहा कि हम काफी समय से पक्के मंच की मांग कर रहे है, लेकिन उनके साथ इस बार राजनीतिकरण हो रहा है। इस मौके पर रामलीला मंडल के संरक्षक मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर, महासचिव सुमित खन्ना व रामलीला मंडल के कलाकार मौजूद रहे पिछले 45 वर्षों से सोलन शहर में हो रही रामलीला लोगों को अपनी और आकर्षित करती थी, लेकिन इस बार नगर निगम की ओर से पक्का मंच न मिलने के चलते-चलते इस बार जगदंबा रामलीला मंडल के लोग नाराज हैं। रामलीला मंडल ने इस बार रामलीला का मंचन न करने का निर्णय लिया है। रामलीला मंडल ने नगर निगम पर लगातार सिर्फ आश्वासन देने और मंच बनाने के मामले का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया।जगदंबा रामलीला मंडल के संस्थापक सदस्य व निर्देशक हरीश मारवाह ने कहा कि शहर में रामलीला के मंचन को लेकर पक्के मंच को लेकर लगातार उनके मंडल की ओर से बात की गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी ने नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि वे पिछली मेयर से भी मिले थे और इस बार नई मेयर से भी मिले, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से उन्हें मंच बनाने के लिए कई बार आश्वासन मिले हैं। 10 बार मिलने के बावजूद आज तक पक्का मंच नही मिल पाया है।हरीश मारवाह ने कहा कि इस बार रामलीला का मंचन नहीं किया जाएगा लेकिन अगर नगर निगम उन्हें पक्का मंच बनाने का आश्वासन लिखित में देती है तो जगदंबा रामलीला मंडल सिर्फ दशहरे के दिन शोभायात्रा निकालेगा। उन्होंने कहा कि हम काफी समय से पक्के मंच की मांग कर रहे है, लेकिन उनके साथ इस बार राजनीतिकरण हो रहा है। इस मौके पर रामलीला मंडल के संरक्षक मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर, महासचिव सुमित खन्ना व रामलीला मंडल के कलाकार मौजूद रहे।