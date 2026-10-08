Solan News: ड्राइंग कंपीटीशन में नौवीं कक्षा की कनिका प्रथम

संवाद न्यूज एजेंसीकसौली (सोलन)। कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अन्हेच स्थित राजकीय विद्यालय में वीरवार को ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नौवीं कक्षा की कनिका ने प्रथम, आठवीं कक्षा की मोनिका ने द्वितीय और छठी कक्षा के रोशन माहली ने तृतीय स्थान हासिल किया।पंचायत समिति सदस्य राजीव ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। छात्र-छात्राओं ने अपनी कलात्मक सोच और रंगों के माध्यम से कैनवास पर सुंदर व प्रेरणादायक कलाकृतियां उकेरीं। राजीव ठाकुर ने कहा कि कला और रचनात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ पाठ्येतर गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास और नवोन्मेषी सोच को बढ़ावा देती हैं। राजीव ठाकुर ने स्कूल विकास के लिए आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की। बीडीसी सदस्य ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और लगन से अध्ययन करने का संदेश दिया।