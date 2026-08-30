Solan News: आज के कार्यक्रम...

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शिविर : बद्दी के बिलाबाड़ी गांव में लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।



कथा : कुनिहार के ठाकुरद्वारा मंदिर में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा दोपहर बाद 2:00 बजे से शुरू होगी।



शिविर : बद्दी के बिलाबाड़ी गांव में लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।



काम की बात







ओपीडी



सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक



क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :







मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री



ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा



सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल

चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह



स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर



शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी



नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद



रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन



ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद



आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।



आपातकालीन नंबर : 01792-223638







नोट :



क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. हितेश गुप्ता और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम मौजूद रहेंगे।







अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।

शिविर : यूको आरसेटी सोलन में टेलर महिला का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।