Solan News: आज के कार्यक्रम...
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 31 Aug 2026 01:01 PM IST
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शिविर : यूको आरसेटी सोलन में टेलर महिला का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
शिविर : बद्दी के बिलाबाड़ी गांव में लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
कथा : कुनिहार के ठाकुरद्वारा मंदिर में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा दोपहर बाद 2:00 बजे से शुरू होगी।
शिविर : बद्दी के बिलाबाड़ी गांव में लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. हितेश गुप्ता और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
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शिविर : बद्दी के बिलाबाड़ी गांव में लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
कथा : कुनिहार के ठाकुरद्वारा मंदिर में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा दोपहर बाद 2:00 बजे से शुरू होगी।
शिविर : बद्दी के बिलाबाड़ी गांव में लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. हितेश गुप्ता और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।