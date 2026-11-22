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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। घर-घर से कूड़ा एकत्र करने की सुविधा देने के तहत अब कंडाघाट विकास खंड की पंचायतों को भी ई-रिक्शा दिए जाएंगे। इसके लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दो माह में कंडाघाट विधानसभा की पंचायतों को ई-रिक्शा दिए जाएंगे। विकास खंड की 26 पंचायतों को डीआरडीए की ओर से 10 से 12 ई-रिक्शा दिए जाएंगे। प्रत्येक ई-रिक्शा दो से तीन पंचायतों से कूड़ा उठाने का काम करेगा। इनकी मेंटेनेंस का खर्च पंचायत को स्वयं ही उठाना होगा। पंचायतों से कूड़ा एकत्र करने के बाद उसे पंचायत में स्थापित कचरा एकत्रित शेड में पहुंचाना होगा। इसके बाद विकास खंड स्तर पर कचरा प्रबंधन यूनिट में इसका उचित निष्पादन किया जाएगा। डीआरडीए की ओर से पंचायतों की सूची तैयार की जा रही है, जिनके तहत यह ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। इससे पहले विकास खंड सोलन की सात पंचायतों को भी ई-रिक्शा का लाभ मिल चुका है। इनकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने हरी झंडी दिखाकर की थी। इसके अलावा अन्य विकास खंडों में भी ई-रिक्शा दी जा रही हैं।कोटविभाग की ओर से कंडाघाट पंचायत में ई-रिक्शा देने की तैयारी चल रही है। करीब दो सप्ताह में ई-रिक्शा दे दिए जाएंगे। कंडाघाट विकास खंड में करीब 10 से 12 ई-रिक्शा दिए जाएंगे।-रमेश कुमार शर्मा, जिला विकास अधिकारी, डीआरडीए, सोलन