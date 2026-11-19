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ग्रामीणों को मिली राहतअर्की (सोलन)। अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत घणागुघाट के मांडी और नंदोल गांवों में वर्षों से चली आ रही रसोई गैस सिलिंडर की समस्या दूर हो गई है। वीरवार को गैस सिलिंडरों से भरी गाड़ी दोनों गांवों में पहुंची। गांव में गाड़ी पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की।गौरतलब है कि ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर जिला परिषद सदस्य शशिकांत शर्मा ने एसडीएम अर्की और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से सड़क की स्थिति को देखते हुए रोड फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का आग्रह भी किया था।संबंधित विभागों की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद करीब डेढ़ माह के भीतर क्षेत्र में गैस सिलिंडर की गाड़ी की सुविधा शुरू हो गई। शशिकांत शर्मा ने दोनों गांवों में यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों का आभार जताया।