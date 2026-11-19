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गेहूं की बिजाई के लिए भी असमंजस, बीज खरीदने के बाद भी नहीं लगाबिजाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश न होने से पीली पड़ने लगी है अब फसलेंसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में डेढ़ माह से अधिक समय से बारिश न होने के कारण कृषि कार्य प्रभावित होने लगे हैं। हालात यह हैं कि जिले के करीब 55 से 60 फीसदी खेत अभी खाली पड़े हैं। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। मौसम की बेरुखी के चलते इस बार लहसुन और मटर की बिजाई में भी करीब 30 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।अधिकांश किसान रबी सीजन की प्रमुख फसलों की बिजाई को लेकर असमंजस में हैं। कई किसानों ने महंगे दामों पर बीज तो खरीद लिए हैं, लेकिन खेतों में पर्याप्त नमी न होने के कारण बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिना बारिश के बीज डालना जोखिम भरा है। पर्याप्त नमी नहीं मिलने से बीजों का अंकुरण प्रभावित होने और उनके खराब होने का खतरा है।वहीं, जिन क्षेत्रों में पहले ही बिजाई हो चुकी है, वहां भी बारिश न होने से खड़ी फसलें पीली पड़ने लगी हैं। नमी की कमी के कारण फसलों की बढ़वार रुक गई है। इससे पैदावार घटने की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सिंचाई के सीमित साधनों वाले क्षेत्रों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मौजूदा समय में फसलों को अच्छी बढ़वार के लिए पर्याप्त नमी की जरूरत है।उधर, कृषि उपनिदेशक जिला सोलन डॉ. अजब कुमार नेगी ने बताया कि जिले में करीब 45 फीसदी क्षेत्र में गेहूं की बिजाई हो चुकी है, जबकि लगभग 50 फीसदी क्षेत्र में मटर, लहसुन सहित अन्य सब्जियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बारिश होने के बाद किसान शेष क्षेत्रों में बिजाई का कार्य पूरा कर सकेंगे। दिसंबर तक बिजाई की जा सकती है। फिलहाल किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि खाली खेतों में बिजाई हो सके और पहले से बोई गई फसलों को सूखे के असर से बचाया जा सके।