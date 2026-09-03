फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Snakebite cases in hospitals rise during the monsoon.

Solan News: बरसात में बढ़े अस्पतालों सर्प दंश के मामले

Fri, 04 Sep 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 04 Sep 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
क्षेत्रीय अस्पताल में एक माह में 37 लोग पहुंचे टीका लगवाने
विज्ञापन

कई मरीजों को एक से दो दिनों तक करना पड़ा अस्पताल में भर्ती
इससे पहले डॉग बाइट के भी आए थे एक माह में 65 से ज्यादा लोग
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में बारिश के दौरान सांप के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में बीते दो माह में 70 मामले सांप के काटने के आए हैं। इसमें 33 मामले जुलाई और 37 मामले अगस्त के हैं। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हैं। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई है। अस्पताल में पहुंचे सभी मरीजों को उचित उपचार दिया गया। साथ ही जिन्हें अधिक समस्या आ रही थी, उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। इससे पहले कुत्तों के काटने के मामले भी लगातार बढ़ रहे थे, जिसमें एक माह में ही 65 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे थे।
बरसात के दौरान घरों के आसपास हरी घास बढ़ जाती है। वहीं बारिश के कारण सांप के बिलों में पानी भर जाता है, जिससे यह सूखे में आते हैं। सांप के साथ-साथ बिच्छू जैसे जीव भी सूखे में आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा घरों के आसपास यह देखे जाते हैं। ऐसी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा आती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अक्सर पशुओं को चराने, खेतों के काम से घास के बीच जाते हैं जिससे सांप के काटने का शिकार हो जाते हैं। वहीं चिकित्सकों ने भी लोगों को मानसून के दौरान अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। चिकित्सकों ने बिना जूते पहने और अंधेरे में बाहर न जाने से बचने की भी सलाह दी है। हालांकि चिकित्सकों का तर्क है कि क्षेत्र में ज्यादा जहरीले सांप नहीं रहते, बावजूद इसके कुछ लोगों को इनके काटने से चक्कर आदि की समस्या आती है।
विज्ञापन


इनसेट
अस्पताल में बीते दो माह में 70 मामले सांप के काटने के आए हैं। सांप और बिच्छू के काटने पर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, तुरंत उपचार के लिए आएं और एंटी वेनम का टीका लगवाए। छोटे बच्चों को जूते पहनाकर खेलने भेजे और हरे घास में जाने से रोकें। साथ ही झाड़फूंक करवाने से भी बचें। - डॉ. राकेश पंवार, चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed