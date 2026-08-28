Solan News: कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा शुरू

संवाद न्यूज एजेंसीचायल(सोलन)। ग्राम पंचायत चायल के मिहानी स्थित संन्यास आश्रम कुटिया में शुक्रवार को श्रीराम कथा ज्ञान महायज्ञ शुरू हुआ। आयोजन की शुरुआत दोपहर 12 बजे निकाली गई कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। यात्रा के दौरान भजनों और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया।पांच सितंबर तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में कथा व्यास पंडित चंदन कृष्ण भारद्वाज भगवान श्रीराम की लीलाओं का रसपान कराएंगे। वहीं, 108 त्यागानंद पुरी जी महाराज श्रद्धालुओं को अध्यात्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे। संन्यास आश्रम के ट्रस्टी एवं उपाध्यक्ष आत्मस्वरूप ने क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रीराम कथा हमें सत्य, धर्म, मर्यादा और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर आश्रम के ट्रस्टी कृष्ण दत्त वर्मा, रूप सिंह ठाकुर, बाबू राम ठाकुर, कांशी राज, बाबू राम सूद, प्रताप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग एवं भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।