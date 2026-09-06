फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Repair work near Bridge No. 57 disrupted again; rail passengers face difficulties.

Solan News: ब्रिज नंबर 57 के पास फिर बहा मरम्मत कार्य, रेल बढ़ीं यात्रियों की मुश्किलें

Mon, 07 Sep 2026 12:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 07 Sep 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
टकसाल-गुम्मन के पास ट्रैक किनारे बनी गहरी खाई, रेलवे को हुआ लाखों का नुकसान
विज्ञापन

13 सितंबर तक रद्द रहेंगी ट्रेनें, ताजा तबाही से अब बहाली में लगेगा और अधिक समय
संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू (सोलन)। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलमार्ग की बहाली पर एक बार फिर कुदरत का कहर बरसा है। शुक्रवार और शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने रेलवे बोर्ड के मरम्मत कार्यों पर पानी फेर दिया। टकसाल से गुम्मन रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 57 के पास दुरुस्त किया गया बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया है। इससे ट्रैक के साथ फिर से गहरी खाई बन गई है और रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। अब इसे तैयार करने में और अधिक समय लग सकता है।
जानकारी के अनुसार, भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए हिस्से की मरम्मत के लिए रेलवे ने दो सितंबर को अधिसूचना जारी कर धर्मपुर से शिमला के बीच सेवा शुरू की थी। वहीं, प्रभावित जगह पर सामग्री पहुंचाने के लिए सेक्टर-6 से जेसीबी की मदद से अस्थायी रास्ता बनाया गया था। पानी के रुख को मोड़ने के बाद जेसीबी, ट्रकों और दर्जनों मजदूरों की मदद से क्रेट वॉल (सुरक्षा दीवार) का निर्माण किया जा रहा था। मगर नाले में आए उफान ने क्रेट वॉल, मिट्टी और निर्माण सामग्री को पूरी तरह बहा दिया।
विज्ञापन

ताजा नुकसान के बाद मरम्मत का काम दोबारा शून्य से शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है। रेलवे ने कालका से ट्रेनों का परिचालन 11 और 13 सितंबर तक रद्द करने की घोषणा की है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ट्रैक बहाल होने में पहले के अनुमान से अधिक समय लग सकता है। रेल सेवा ठप होने से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ शिमला आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed