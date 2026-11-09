Solan News: डिफॉल्टरों को राहत, अब किश्तों में जमा करवा सकेंगे बकाया बिल

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शहर में पानी के बिलों के 1383, संपत्ति कर के 7,000 के करीब हैं डिफॉल्टरनिगम की पांच से छह करोड़ की राशि बकाया, विकास कार्य हो रहे प्रभावितसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नगर निगम सोलन ने संपत्ति कर और पानी के बिलों के डिफाल्टरों को राहत दी है। जिन उपभोक्ताओं के लाखों रुपये के बिल बकाया हैं, वे अब पूरी राशि एकमुश्त जमा करवाने के बजाय दो से तीन किश्तों में भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए पहली किश्त जमा करवाते समय डिफाल्टर से शपथ पत्र लिया जाएगा। दूसरी किश्त जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा।नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में संपत्ति कर के 6,753 डिफाल्टर हैं। इनमें 1,438 डिफाल्टर वर्ष 2022 से पहले के हैं, जबकि 5,315 डिफाल्टर वर्ष 2022 से 2026 के बीच के हैं। वार्डवार आंकड़ों के अनुसार वार्ड एक में 366, वार्ड दो में 534, वार्ड तीन में 225, वार्ड चार में 176, वार्ड पांच में 242, वार्ड छह में 327, वार्ड सात में 265, वार्ड आठ में 224, वार्ड नौ में 290, वार्ड दस में 211, वार्ड 11 में 338, वार्ड 12 में 386, वार्ड 13 में 117, वार्ड 14 में 208, वार्ड 15 में 238, वार्ड 16 में 326 और वार्ड 17 में 561 डिफाल्टर हैं। इसके अलावा 281 सरकारी डिफाल्टर भी हैं।पानी के बिलों के 1,383 डिफाल्टर हैं। पानी के बिलों के सबसे अधिक बकायेदार वार्ड 10 में हैं। हालांकि, इनमें से कई उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान कर चुके हैं। नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में करीब तीन करोड़ रुपये और पानी के बिलों के रूप में 3.20 करोड़ रुपये वसूलने हैं। डिफाल्टरों के पास करोड़ों रुपये की राशि फंसी होने से निगम के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। एकमुश्त बड़ी राशि जमा करवाने में आ रही परेशानी को देखते हुए निगम ने किश्तों में भुगतान की सुविधा देने का निर्णय लिया है।नगर निगम की ओर से डिफाल्टरों को राहत दी गई है। लाखों रुपये के बिल लोग एक साथ जमा नहीं करवा पा रहे थे। अब एक लाख रुपये या इससे कम के बकाया बिल दो किश्तों में और एक लाख रुपये से अधिक के बिल तीन किश्तों में जमा करवाए जा सकते हैं। कई लोग इस सुविधा का लाभ भी उठा चुके हैं। इसके लिए डिफाल्टरों से शपथ पत्र लिया जाएगा।- सुषमा शर्मा, महापौर, नगर निगम सोलन