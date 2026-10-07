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Solan News: रामशहर-शिमला रोड पर गड्ढे, लगातार बना हुआ है हादसों का डर

Thu, 08 Oct 2026 07:21 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 08 Oct 2026 07:21 PM IST
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Potholes on the Ramshahr-Shimla road; constant risk of accidents.
रामशहर बाजार से होकर गुजरने वाले शिमला रोड पर पड़े गड्ढे। संवाद
एक सप्ताह में हो चुके हैं तीन-चार हादसे, कई चालक हुए घायल
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामशहर(सोलन)। रामशहर। रामशहर बाजार से होकर गुजरने वाली शिमला रोड पर जगह-जगह बने बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। सड़क की खस्ताहाल स्थिति के चलते विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले करीब एक सप्ताह में सड़क पर तीन से चार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें एक हादसे में एक युवक की टांग टूटने की बात भी सामने आई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत पिछले करीब दो वर्षों से खराब है, लेकिन इसकी मरम्मत को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले वर्ष बरसात के दौरान बने गड्ढे अभी तक पूरी तरह नहीं भरे गए हैं। इनमें मिट्टी और पानी जमा होने से कई जगह गड्ढे और गहरे हो गए हैं। सड़क पर निकले पत्थरों से दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा और बढ़ गया है।
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लोगों के अनुसार राशन डिपो के पास भी सड़क पर बड़े गड्ढे बने हुए हैं। वहीं, रामशहर बस स्टैंड से डोली रोड होते हुए शिमला रोड तक कई स्थानों पर सड़क की हालत खराब है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है।
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स्थानीय निवासी अमरदेव, दीपक कुमार, राजकुमार, सहदेव लाल, सौरव वर्मा, सौरभ शर्मा, कुलभूषण शर्मा, पवन शर्मा और अमित ठाकुर सहित अन्य लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गड्ढों को भरने के साथ आवश्यक स्थानों पर सड़क की मरम्मत करवाई जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।


ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि बरसात के बाद सड़क की स्थिति और खराब हो गई है। समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
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