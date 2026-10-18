Solan News: त्योहारी सीजन में परवाणू-सोलन हाईवे पर पुलिस की गश्त बढ़ी

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कसौली के होटल पूरी तरह पैक, चायल और बड़ोग में करीब 80 फीसदी अग्रिम बुकिंगदोपहिया और चौपहिया वाहनों से होगी निगरानीसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। त्योहारी सीजन और वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए पुलिस ने परवाणू से सोलन तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित पेट्रोलिंग के अलावा दो बाइक और दो गाड़ियों से भी निगरानी की जाएगी। हाईवे के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि जाम और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।त्योहारी सीजन के चलते हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। इससे परवाणू से सोलन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही में भी इजाफा हुआ है। सोलन जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कसौली के होटल पूरी तरह पैक हो चुके हैं। वहीं, चायल और बड़ोग के होटलों में भी करीब 80 फीसदी अग्रिम बुकिंग दर्ज की गई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह है।हाईवे पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। दोपहिया और चौपहिया वाहनों से पेट्रोलिंग होने से जाम या किसी आपात स्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी। इससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी यातायात संबंधी परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकताएसपी सोलन टीएसडी वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन और वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परवाणू से सोलन तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ अतिरिक्त पुलिस दल भी तैनात किए गए हैं। पर्यटकों और आम जनता की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।