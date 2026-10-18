Solan News: मटर के दाम पहुंचे 140, आलू 20 रुपये सस्ता
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:33 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:33 PM IST
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किसान जनता मंडी में सब्जियां खरीदने पहुंच लोग
प्याज 60, टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम बिका
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शहर के पुराने बस अड्डे पर रविवार को लगी किसान जनता मंडी में मटर के दाम 140 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए। आलू के दामों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह मंडी में आलू 40 रुपये प्रति किलो तक बिका था, जबकि इस रविवार को इसके दाम घटकर 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए।
मंडी में सुबह से ही सब्जियां खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जमकर खरीदारी की। किसानों के अनुसार, सुबह के मुकाबले शाम के समय मंडी में अधिक भीड़ रहती है। इस दौरान कई सब्जियों के दाम भी कम हो जाते हैं। शहर के लोगों को हर रविवार लगने वाली किसान जनता मंडी का इंतजार रहता है। कई ग्राहक एक साथ कई किलो सब्जियां खरीदकर ले जाते हैं।
रविवार को मंडी में प्याज 60 रुपये और टमाटर 40 रुपये प्रति किलो तक बिका। खीरे के दाम 40 से 50 रुपये, बीन के 50 से 60 रुपये, तोरी के 30 रुपये, मूली के 30 से 40 रुपये, अरबी के 50 रुपये, भिंडी के 40 से 60 रुपये और पत्ता गोभी के 30 रुपये प्रति किलो तक रहे। साग 20 रुपये प्रति गुच्छी बिका।
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प्याज 60, टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम बिका
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शहर के पुराने बस अड्डे पर रविवार को लगी किसान जनता मंडी में मटर के दाम 140 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए। आलू के दामों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह मंडी में आलू 40 रुपये प्रति किलो तक बिका था, जबकि इस रविवार को इसके दाम घटकर 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए।
मंडी में सुबह से ही सब्जियां खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जमकर खरीदारी की। किसानों के अनुसार, सुबह के मुकाबले शाम के समय मंडी में अधिक भीड़ रहती है। इस दौरान कई सब्जियों के दाम भी कम हो जाते हैं। शहर के लोगों को हर रविवार लगने वाली किसान जनता मंडी का इंतजार रहता है। कई ग्राहक एक साथ कई किलो सब्जियां खरीदकर ले जाते हैं।
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रविवार को मंडी में प्याज 60 रुपये और टमाटर 40 रुपये प्रति किलो तक बिका। खीरे के दाम 40 से 50 रुपये, बीन के 50 से 60 रुपये, तोरी के 30 रुपये, मूली के 30 से 40 रुपये, अरबी के 50 रुपये, भिंडी के 40 से 60 रुपये और पत्ता गोभी के 30 रुपये प्रति किलो तक रहे। साग 20 रुपये प्रति गुच्छी बिका।
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