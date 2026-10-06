Solan News: जमरोटी गांव में लगीं नौ सोलर लाइटें, मिली सुविधा

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इस पर विधायक अवस्थी ने गांव में नौ नई सोलर लाइटें लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद गांव में मंगलवार को नौ सोलर लाइटें पहुंची है। अध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बताया कि गांव के साथ लगते जंगल के कारण यहां जंगली जानवरों की आवाजाही अधिक रहती है। पहले अंधेरे में उन्हें देखना मुश्किल होता था। वहीं अंब लाइटें लगने से लोगों को सुविधा मिलेगी। इस मौके पर पंचायत प्रधान रमा बंसल, कामेश्वर वर्मा, लाल सिंह, नरेश बंसल, हरी सिंह, कर्म चंब, सीमा, अनु, नीरू, रमेश कौशल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद

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अर्की (सोलन)। उपमंडल केगांव जमरोटी में विधायक संजय अवस्थी की स्वीकृति से नौ सोलन लाइटें स्थापित हो गई हैं। ग्राम सुधार सभा जमरोटी और सभी ग्राम वासियों ने विधायक संजय अवस्थी का आभार प्रकट किया। बीडीसी सदस्य एवं सुधार समिति से अध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बताया कि ग्राम वासियों ने कुछ दिन पहले विधायक संजय अवस्थी से गांव की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। ग्राम वासियों विधायक को बताया कि उनके क्षेत्र में रात के समय सोलर लाइटें न होने के कारण आने-जाने में परेशानी होती है।