Solan News: कल भारी बारिश की चेतावनी

विज्ञापन

फसलों पर रोगों का खतरा, किसानों को सतर्क रहने की सलाहसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। नौणी विवि के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 3 से 7 सितंबर तक जिले के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान 5 सितंबर को जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 28.0 से 30.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.0 से 20.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 2.3 से 4.7 किमी प्रति घंटा (उत्तर-पूर्वी दिशा) रहेगी, जबकि हवा में नमी (आर्द्रता) 52 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है। लगातार नमी और अधिक आर्द्रता के कारण फसलों और बागों में फफूंद व जीवाणुजनित रोगों जैसे जड़ सड़न, झुलसा और पत्ती धब्बा रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने जलभराव से बचने के लिए खेतों और बागों की नालियों की सफाई करने तथा मेड़ों पर उगी झाड़ियों को हटाकर हवा का प्रवाह बेहतर बनाने की सलाह दी है। इसमें मक्का में फॉल आर्मीवर्म कीट की निगरानी करें। प्रति एकड़ 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। प्रकोप 10 प्रतिशत से अधिक होने पर साफ मौसम में नीम बीज अर्क (5 मिली/लीटर) या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल (0.4 मिली/लीटर) का छिड़काव करें।सेब के लिए बारिश या बादल छाए रहने के दौरान रसायनों का छिड़काव न करें। बारिश के दौरान या तुरंत बाद फल तुड़ाई स्थगित रखें। बगीचे से झड़े व संक्रमित फलों को नष्ट करें। टमाटर में बकआई रॉट व झुलसा रोग की रोकथाम के लिए संक्रमित भाग तुरंत हटाएं। अरबी में निचली व रोगग्रस्त पत्तियां तोड़कर मिट्टी में दबाएं। अदरक के खेतों में जल निकासी दुरुस्त रखें ताकि गठी सड़न रोग न फैले। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रति बीघा 2 फेरोमोन ट्रैप लगाएं।