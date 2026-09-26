Solan News: नगर निगम आयुक्त ने किया कूड़ा उठाने का औचक निरीक्षण

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कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नगर निगम आयुक्त राजदीप सिंह ने शनिवार सुबह शहर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निगम की टीम के साथ चंबाघाट, बड़ोग रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा कर घर-घर से कूड़ा उठाने, उसके समय पर उठान तथा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने यह भी जांचा कि घरों से एकत्र किया गया कूड़ा समय पर उठाया जा रहा है या नहीं और संबंधित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की स्थिति कैसी है। इसके अलावा कूड़ा उठाने वाले वाहनों के संचालन तथा सफाई कर्मचारियों की तैनाती की भी जांच की गई।आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों को नियमित रूप से और समय पर कूड़ा एकत्र करने तथा उसका प्रतिदिन उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सुबह के समय सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा। साथ ही सभी वार्डों में उचित स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा एकत्र करने वाले स्थानों पर लंबे समय तक कूड़ा जमा न रहने देने के निर्देश दिए।सफाई कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने और कूड़ा उठाने की व्यवस्था की लगातार निगरानी करने को कहा गया। संबंधित अधिकारियों को भी नियमित रूप से फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन नगर निगम की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फील्ड स्तर पर व्यवस्था की नियमित जांच करने और जहां भी कमी सामने आए, उसे तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के सहयोग और सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी से शहर में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी।नगर निगम ने शहरवासियों से भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। निगम ने नागरिकों से कूड़ा एकत्र करने वाले कर्मचारियों को ही अपना कूड़ा देने तथा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाने का आग्रह किया है।