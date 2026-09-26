Solan News: सिटी में आज

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मेला : सोलन के नौणी में किसान मेले का आयोजन दोपहर 1:00 बजे किया जाएगा।







कैंप : परवाणू के सेक्टर-4 में रेजिडेंट वैलनेस एसोसिएशन की ओर से निशुल्क मेडिकल कैंप सुबह 10:00 बजे लगाया जाएगा।



काम की बात







आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।



आपातकालीन नंबर : 01792-223638







नोट : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अक्षिका भारद्वाज और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा मौजूद रहेंगी।

बैठक : सैनिक विश्राम गृह सोलन में भूतपूर्व सैनिक सोलन लीग की त्रैमासिक बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।