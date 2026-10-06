Solan News: अर्की, कुनिहार, दाड़लाघाट, रठो, मांगू, सेरा, कश्लोग में तेंदुए की दहशत

विज्ञापन

वन विभाग ने सतर्क रहने को कहातेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में बढ़ी चिंतासंवाद न्यूज एजेंसी दाड़लाघाट (सोलन)। अर्की, कुनिहार और दाड़लाघाट के साथ ही रठो, मांगू, सेरा, कश्लोग में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुए देखा गया है।हाल ही में ग्याना गांव में तेंदुए के हमले में व्यक्ति की मौत हो गई। ग्राम पंचायत रौड़ी के गांव बटेड में भी तेंदुए की गतिविधि सामने आई है। सोमवार शाम करीब पांच बजे तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर उसे घायल कर दिया। रविवार रात को गांव से ही एक कुत्ते को तेंदुआ उठाकर ले गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेंदुआ जमीन के साथ-साथ पेड़ों पर भी छिपकर बैठ सकता है। ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।वन क्षेत्र अधिकारी दाड़लाघाट सुदर्शन सिंह ने लोगों से अपील की कि शाम पांच बजे के बाद बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बाहर न भेजें। सुबह-शाम खेतों और जंगल की ओर अकेले जाने से बचें तथा जरूरत पड़ने पर टॉर्च और डंडा साथ रखें। पशुओं को भी शाम होते ही सुरक्षित स्थान पर बांधने और घरों के आसपास झाड़ियां व कूड़ा साफ रखने की सलाह दी गई है। तेंदुआ दिखाई देने पर लोग खुद उसे पकड़ने या उसके करीब जाने का प्रयास न करें। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें और आसपास के लोगों को सतर्क करें। तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।