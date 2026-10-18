Solan News: बचत के नाम पर हड़पी जमीन, केस दर्ज

धोखे से जीपीए तैयार करवाकर रजिस्ट्री अन्य के नाम करवाने का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। जमीन से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के मामले में धकडू माजरा निवासी यशविंद्र की शिकायत पर अमरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अमरजीत सिंह ने सहकारी समिति में बचत करवाने के बहाने उसे भरोसे में लिया और धोखे से उसकी जमीन की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) तैयार करवा ली। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री उमेश सोढ़ी और अन्य लोगों के नाम करवा दी।शिकायत के अनुसार, अमरजीत सिंह ने यशविंद्र को सहकारी समिति में बचत करवाने का भरोसा दिलाया था। आरोप है कि इसी दौरान उसकी जमीन की जीपीए तैयार करवाई और बाद में जमीन दूसरे लोगों के नाम हस्तांतरित कर दी। शिकायत मिलने के बाद बद्दी थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है।