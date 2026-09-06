Solan News: निखरा कुनिहार बीडीओ कार्यालय परिसर, खुला हिम ईरा कैफे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

7 लाख रुपये से बना खूबसूरत पार्क, झरना और विदेशी घास आकर्षण का केंद्रहिमाचल के किसी कार्यालय परिसर में पहली बार लगाई जा रही 1.50 लाख की सोलर बेंचसंवाद न्यूज एजेंसीकुनिहार (सोलन)। विकास खंड कुनिहार परिसर में जनसुविधाओं के विस्तार और सौंदर्यीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित हिम ईरा कैफे शॉप की शुरुआत की गई है, जिसका हाल ही में अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने शुभारंभ किया। कैफे के शुरू होने से जहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर मंच मिलेगा, वहीं उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी।विकास खंड अधिकारी कुनिहार तन्मय कंवर के कार्यकाल में परिसर में सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यालय परिसर में विश्राम गृह, बीडीओ आवास और कर्मचारियों के लिए नए आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है।बीडीओ तन्मय कंवर ने बताया कि हिम ईरा कैफे में कार्यालय स्टाफ के अलावा पास के सीबीएसई विद्यालय के विद्यार्थियों और आम लोगों को स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। कैफे में चाय-कॉफी, फास्ट फूड, समोसा, पेस्ट्री आदि उपलब्ध रहेंगे।कैफे के साथ करीब 7 लाख रुपये की लागत से एक आकर्षक पार्क भी तैयार किया गया है। इसमें विदेशी घास, सुंदर पौधे और एक तालाब बनाया गया है। तालाब में फिल्टर और पंप के जरिए झरने जैसा प्रभाव दिया गया है।इसके अतिरिक्त, जिला परिषद की ओर से परिसर में लगभग 1.50 लाख रुपये की लागत से सोलर बेंच स्थापित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी कार्यालय परिसर में यह अपनी तरह की पहली सोलर बेंच होगी। भविष्य में ब्लॉक परिसर के साथ ही तहसील कार्यालय भी शुरू होने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर कई प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।