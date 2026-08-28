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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Jagjit Nagar won the trophy in Kabaddi and Kho-Kho, while Kuthar won in Badminton and March Past.

Solan News: कबड्डी व खोखो में जगजीत नगर, बैडमिंटन व मार्च पास्ट में कुठाड़ ने जीती ट्राॅफी

Sat, 29 Aug 2026 12:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 29 Aug 2026 12:41 AM IST
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Jagjit Nagar won the trophy in Kabaddi and Kho-Kho, while Kuthar won in Badminton and March Past.
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धाईला में आयोजित खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता टीम म
कुठाड़ ब्लाॅक में तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला (सोलन)। कुठाड़ खंड की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में जगजीत नगर स्कूल का दबदबा रहा। जगजीत नगर स्कूल ने हर खेल में बेहतर खेलते हुए सभी खेलों में ट्रॉफी जीती। प्रतियोगिता में दस स्कूलों के 142 बच्चों ने भाग लिया।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धायला के खेल मैदान में खेली जा रही खंड स्तरीय प्रतियोगिता में कबड्डी में जगजीत नगर की टीम विजेता रही। फाइनल में जगजीत नगर ने चंडी को पराजित किया। वॉलीबाल में जीपीएस कुठाड़ विजेता रहा और जगजीत नगर उप विजेता रहा। खो-खो में जगजीत नगर स्कूल ने ट्राॅफी जीती। वहीं केपीएस कुठाड़ दूसरे स्थान पर रहा। बैडमिंटन में कुठाड़ विजेता और जगजीत नगर उप विजेता रहा। मार्च पास्ट में कुठाड़ स्कूल विजेता और केपीएस कुठाड़ उप विजेता रहा।
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समारोह के मुख्यातिथि बीडीसी पट्टा के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह, एसएमसी सदस्य आत्मा राम, पंचायत प्रधान वीना शर्मा व पूर्व प्रधान इंद्र सेन ठाकुर भी मौजूद रहे।
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