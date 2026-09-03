फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Illegal liquor cache seized in Sandoli and Kheda; 4 cases registered.

Solan News: संडोली और खेड़ा में अवैध शराब का जखीरा बरामद, 4 मामले दर्ज

Fri, 04 Sep 2026 12:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 04 Sep 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, आगामी जांच शुरू
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संडोली और खेड़ा में दबिश देकर भारी मात्रा में देसी-अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की है। मामले में दोषियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत चार अलग-अलग केस दर्ज कर शराब को जब्त कर लिया गया है।
राजस्व विभाग के उपायुक्त (आबकारी) विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि हरीपुर संडोली और खेड़ा क्षेत्र में अवैध शराब की खरीद-फरोख्त का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक आबकारी आयुक्त चंद्रकांत ठाकुर और सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने संडोली स्थित दो मकानों और खेड़ा स्थित एक दुकान पर अचानक छापा मारा। तलाशी के दौरान मौके से 92 लीटर देसी मदिरा, 13.23 बल्क लीटर अंग्रेजी मदिरा और 4.55 बल्क लीटर बीयर बरामद हुई। पुलिस व विभाग ने आबकारी अधिनियम 2011 की धारा-39 के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बद्दी कार्यालय द्वारा अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 49 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 679.015 बल्क लीटर देसी, 80.684 बल्क लीटर अंग्रेजी और 29.250 बल्क लीटर बीयर जब्त की गई है। इसके अलावा दोषियों से 5,94,800 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा चुका है।
विज्ञापन


इनसेट

क्यूआर कोड स्कैन कर जांचें शराब असली है या नकली
विभाग ने आम जनता से अपील की है कि शराब केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें। शराब वैध है या अवैध, इसकी जांच के लिए आबकारी विभाग की मोबाइल एप का इस्तेमाल करें। प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन करके शुद्धता की पुष्टि की जा सकती है। यदि किसी को भी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलती है, तो वे आबकारी विभाग के दूरभाष नंबर 01795-271212 पर सूचना दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम और पता पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed