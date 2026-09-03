Solan News: संडोली और खेड़ा में अवैध शराब का जखीरा बरामद, 4 मामले दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संडोली और खेड़ा में दबिश देकर भारी मात्रा में देसी-अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की है। मामले में दोषियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत चार अलग-अलग केस दर्ज कर शराब को जब्त कर लिया गया है।राजस्व विभाग के उपायुक्त (आबकारी) विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि हरीपुर संडोली और खेड़ा क्षेत्र में अवैध शराब की खरीद-फरोख्त का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक आबकारी आयुक्त चंद्रकांत ठाकुर और सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने संडोली स्थित दो मकानों और खेड़ा स्थित एक दुकान पर अचानक छापा मारा। तलाशी के दौरान मौके से 92 लीटर देसी मदिरा, 13.23 बल्क लीटर अंग्रेजी मदिरा और 4.55 बल्क लीटर बीयर बरामद हुई। पुलिस व विभाग ने आबकारी अधिनियम 2011 की धारा-39 के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बद्दी कार्यालय द्वारा अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 49 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 679.015 बल्क लीटर देसी, 80.684 बल्क लीटर अंग्रेजी और 29.250 बल्क लीटर बीयर जब्त की गई है। इसके अलावा दोषियों से 5,94,800 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा चुका है।इनसेटक्यूआर कोड स्कैन कर जांचें शराब असली है या नकलीविभाग ने आम जनता से अपील की है कि शराब केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें। शराब वैध है या अवैध, इसकी जांच के लिए आबकारी विभाग की मोबाइल एप का इस्तेमाल करें। प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन करके शुद्धता की पुष्टि की जा सकती है। यदि किसी को भी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलती है, तो वे आबकारी विभाग के दूरभाष नंबर 01795-271212 पर सूचना दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम और पता पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा।