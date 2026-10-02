Solan News: एचपीवी वैक्सीन अभियान ने पकड़ी रफ्तार स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य पहुंचा 1,300 पार

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विभाग ने जागरूकता अभियानों को और तेज करने के दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे ह्यूमन पैपिलोमा-वायरस (एचपीवी) वैक्सीन अभियान ने अब धीरे-धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। विभाग अपने तय लक्ष्य के तहत 1,300 से अधिक किशोरियों को वैक्सीन लगवा चुका है। ऐसे में विभाग की ओर से वैक्सीन लगाने के लिए बदली गई योजना अब काम करती नजर आ रही है।पिछले माह विभाग की ओर से किशोरियों को वैक्सीन लगाने के लिए अपनी योजना में बदलाव कर स्कूलों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाने और उसके बाद वैक्सीन कैंप लगाना तय किया। इसके तहत विभाग की टीम ने पिछले माह जिले के कई स्कूलों में जाकर किशोरियों और उनके अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्हीं स्कूलों में जाकर दोबारा से वैक्सीन कैंप लगाया गया। इससे धीरे-धीरे अभिभावकों ने भी अब आगे आकर किशोरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए अनुमति देनी शुरू कर दी है। वहीं अगस्त तक विभाग जिले की करीब 950 किशोरियों को ही वैक्सीन लगा पाया था। वहीं सितंबर में विभाग ने 350 से अधिक किशोरियों को वैक्सीन लगवाई है। विभाग की ओर से इस अभियान के तहत 7,503 किशोरियों को वैक्सीन लगाने लगाने का लक्ष्य रखा है।इनसेटआशा वर्कर बनाएगी वैक्सीन लगा चुकी किशोरियों की लिस्टआशा वर्कर भी अब अपने क्षेत्र में एचपीवी वैक्सीन लगवा चुकी किशोरियों की लिस्ट तैयार करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन किशोरियों को चयनित करना है, जिन्होंने निजी अस्पतालों में जाकर भी वैक्सीन लगवा दी है। इससे विभाग के अभियान के तहत तय किशोरियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।कोटविभाग की ओर से जिले में चलाया जा रहा एचपीवी वैक्सीन अभियान अब तेजी पकड़ रहा है। जिले में 1,300 से अधिक किशोरियों को वैक्सीन लगवा दी गई है। विभाग जागरूकता अभियानों को भी अब तेज कर रहा है। साथ ही वैक्सीन कैप बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। -डॉ. अजय पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग सोलन