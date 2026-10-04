सोलन: चायल-कंडाघाट मार्ग पर लगा चार घंटे जाम, वाहनों की लगी तीन किलोमीटर लंबी लाइन; पर्यटकों को भी हुई परेशानी

चायल-कंडाघाट मार्ग पर रविवार को करीब चार घंटे तक लगे जाम के कारण लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोची से कल्होग स्कूल तक करीब तीन किलोमीटर लंबे जाम में वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम के कारण कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए।

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पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत सकोड़ी इंदर सिंह ने बताया कि वह किसी जरूरी कार्य के चलते कंडाघाट जा रहे थे, लेकिन मार्ग पर लगे लंबे जाम के कारण उन्हें साधुपुल से ही वापस अपने घर लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।वहीं दूसरी चायल के टैक्सी चालक मोंटी ने बताया कि वह पर्यटकों को चायल से चंडीगढ़ छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में लंबा जाम लगने के कारण उन्हें भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। जाम के कारण पर्यटकों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।स्थानीय लोगों का कहना है कि चायल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और पर्यटन सीजन के दौरान मार्ग पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी परेशानी न उठानी पड़े।