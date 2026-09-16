Solan News: गुल्हाडी पंचायत में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 17 Sep 2026 12:06 AM IST
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वेस्ट वॉरियर के सौजन्य से कूड़ा कलेक्शन सुविधा बहाल
गुल्हाडी पंचायत को स्वच्छता में अव्वल लाने का लिया संकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर(सोलन)। विकास खंड धर्मपुर के तहत आने वाली गुल्हाडी पंचायत में घर-घर कूड़ा संग्रहण सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। यह सेवा वेस्ट वॉरियर्स के सौजन्य से बहाल की गई है। इस पहल से पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता की मुहिम को एक बार फिर गति मिली है। यह व्यवस्था लोगों को कचरे के उचित निष्पादन में होने वाली असुविधा को दूर करेगी। पंचायत की प्रधान ने बताया कि पंचायत के हर वार्ड में स्वच्छता की मुहिम चलाई जाएगी। इसका मुख्य लक्ष्य गुल्हाडी पंचायत को स्वच्छ बनाना है।
इस व्यवस्था के तहत कचरे को सूखा और गीला के रूप में अलग-अलग उठाया जाएगा। यह अलगाव प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। वेस्ट वॉरियर्स की ओर से सुनील कटवाल ने बताया कि यह सेवा पिछले कुछ समय से पंचायत चुनावों के कारण बंद हो गई थी। अब पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से शुरू कर दिया है।
पंचायत की इस पहल से लोगों में खुशी है, क्योंकि वे लगातार इस सेवा की मांग कर रहे थे। अब कचरा सड़कों पर नहीं बल्कि कचरा बैंक में जाएगा। सुनील कटवाल ने कहा कि अगर उन्हें पंचायत का सहयोग मिलेगा तो वे पंचायत को स्वच्छ करने का पूरा प्रयास करेंगे। पंचायत वार्ड सदस्य अपने-अपने वार्ड में हर घर से संग्रहण की जांच करेंगे।
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गुल्हाडी पंचायत को स्वच्छता में अव्वल लाने का लिया संकल्प
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धर्मपुर(सोलन)। विकास खंड धर्मपुर के तहत आने वाली गुल्हाडी पंचायत में घर-घर कूड़ा संग्रहण सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। यह सेवा वेस्ट वॉरियर्स के सौजन्य से बहाल की गई है। इस पहल से पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता की मुहिम को एक बार फिर गति मिली है। यह व्यवस्था लोगों को कचरे के उचित निष्पादन में होने वाली असुविधा को दूर करेगी। पंचायत की प्रधान ने बताया कि पंचायत के हर वार्ड में स्वच्छता की मुहिम चलाई जाएगी। इसका मुख्य लक्ष्य गुल्हाडी पंचायत को स्वच्छ बनाना है।
इस व्यवस्था के तहत कचरे को सूखा और गीला के रूप में अलग-अलग उठाया जाएगा। यह अलगाव प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। वेस्ट वॉरियर्स की ओर से सुनील कटवाल ने बताया कि यह सेवा पिछले कुछ समय से पंचायत चुनावों के कारण बंद हो गई थी। अब पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से शुरू कर दिया है।
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पंचायत की इस पहल से लोगों में खुशी है, क्योंकि वे लगातार इस सेवा की मांग कर रहे थे। अब कचरा सड़कों पर नहीं बल्कि कचरा बैंक में जाएगा। सुनील कटवाल ने कहा कि अगर उन्हें पंचायत का सहयोग मिलेगा तो वे पंचायत को स्वच्छ करने का पूरा प्रयास करेंगे। पंचायत वार्ड सदस्य अपने-अपने वार्ड में हर घर से संग्रहण की जांच करेंगे।
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