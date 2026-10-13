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Solan News: पेंशनरों ने दिवाली से पहले मांगा 15 प्रतिशत डीए

Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
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सोलन में हुई सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन शहरी इकाई की मासिक बैठक मंगलवार को प्रधान मनोहर सिंह कंवर की अध्यक्षता हुई। इसमें पेंशनरों की मांगों पर चर्चा की गई। पेंशनरों ने सरकार से मांग की कि दिवाली से पहले 15 प्रतिशत डीए सहित बकाया एरियर दिया जाए। साथ ही 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को बकाया लीव एनकेशमेंट, ग्रेच्यूटी, कम्युटेशन की राशि तुरंत जारी की जाए। एनकैशमेंट राशि की वसूली की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 या 12 वर्ष की जाए। वहीं 5, 10, और 15 प्रतिशत मिलने वाले भत्ते को मूल पेंशन में शामिल किया जाए। इसके अलावा राज्य, जिला और शहरी स्तर पर जेसीसी की बैठक का सिलसिला रद्द किया जाए।

जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीली ओपीडी स्लिप शुरू की जाए और न्यूरोलाॅजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के पद भरे जाएं। चंबाघाट, शमलेच आंजी से जिला अस्पताल के लिए एचआरटीसी की वैन चलाई जाए। हर वार्ड में पार्किंग, एंबुलेंस रोड की व्यवस्था की जाए। बैठक में रमेश चंदेल, एलडी शर्मा, मनोहर लाल कौशल, रमेश शर्मा, रमा अवतार तिवारी, भोलानाथ अत्री, राजेंद्र कुमार, प्रेम प्रकाश शर्मा, मोहिंद्र दत्त शर्मा, एसएस कौशल मौजूद रहे।
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