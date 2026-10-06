Solan News: सातवें वेतन आयोग और डीए के बकाया का भुगतान करने की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। हिमाचल परिवहन निगम कल्याण संगठन नालागढ़ इकाई की मासिक बैठक नया बस स्टैंड परिसर में जगतार सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई। इसमें पेंशनरों की लंबित मांगों पर विचार-विमर्श किया गया।बैठक में मांग की गई कि पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, बजट में प्रावधान किया जाए और पहली तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाए। वर्ष 2016 से लागू सातवें वेतन आयोग और डीए की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने तथा वर्ष 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिशीघ्र पेंशन लगाने, सेवानिवृत्ति लाभ अतिशीघ्र जारी करने व चिकित्सा बिलों का भुगतान करने की मांग उठाई गई।इस बैठक में जगतार सिंह, श्याल लाल शर्मा, नजामुदीन, जीत सिंह, सुच्चा सिंह, संगत सिंह,खुशहाल सिंह, बचन दास, हरी चंद, सिंगारा सिंह, चरण सिंह, राम पाल, रतन लाल, प्रेम सिंह, जगत राम, सुभाष चंद, लक्ष्मण दास, देवानंद, रघुवर दयाल, बहादुर सिंह, राम लोक, केवल चंद, बुद्ध राम, कमल, मुख्तियार सिंह, कुलदीप सिंह, भाग सिंह, गौरखी राम, तिलक राज शर्मा, राम स्वरूप, भगत राम, श्याम सिंह, जोधा राम, जीत सिंह, हरजिंदर सिंह, राजिंदर कुमार, रविन्द्र और अजमेर सिंह ने भाग लिया।