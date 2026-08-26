Solan News: गुनाई रूट पर हांफी निगम की खटारा बस, महिलाओं व बुर्जुग हुए परेशान

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संवाद न्यूज एजेंसीबरोटीवाला(सोलन)। नालागढ़ से गुनाई सड़क पर चलने वाली एकमात्रनिगम की बस अनियमित रूप से चलने के कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को बस बीच रास्ते में खराब गई थी जिसके लोगों को मीलों पैदल जाना पड़ा। खासकर बुजुर्गों व महिलाओं को सामान के साथ काफी परेशानी हुई।चढियार पंचायत के प्रधान अमरनाथ ठाकुर, पट्टा नाली पंचायत के पूर्व प्रधान प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि निगम की ओर से नालागढ़ मंधाला खरोटा गुनाई रूट पर हमेशा पुरानी बस भेजी जाती है। यह बस हर दूसरे दिन खराब रहती है। जब रास्ते में बस खराब होती है तो निगम की ओर से बदले में कोई दूसरी बस की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। यह बस गुनाई से सुबह 7.30 बजे बरोटीवाला के लिए चलती है फिर दोपहर बाद बरोटीवाला से 3.30 बजे खरोटा गुनाई के लिए रवाना होती है। इस प्रकार यह बस दिन में इसी रूट पर दो ट्रिप लगाती है। बस के रूट पर खड़ा होने से मंधाला, बरोटीवाला स्थित विभिन्न स्कूलों व विश्वविद्यालयों में पड़ने वाले छात्रों तथा विभिन्न उद्योगों में काम करने कामगारों को परेशानी उठानी पड़ी।प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि इस सड़क पर आने-जाने के लिए कोई और दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है और पूरा रास्ता जंगल से होकर जाता है। जिसके कारण लड़कियों और महिलाओं को इस बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बस में आने-जाने वाली सभी सवारियों ने एचटीसी प्रबंधकों से अनुरोध किया है कि अगर बस खराब होती है तो समय रहते इसकी जगह दूसरी बस भेजी जाए। नालागढ़ के आरएम अखिल अग्निहोत्री ने बताया कि मंगलवार को यह बस रूट पर खराब हो गई थी। जिसके बुधवार को बरोटीवाला से नई बस भेज कर रूट को चालू किया गया।