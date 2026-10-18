राहुल गांधी के सत्ता परिवर्तन का आशय स्पष्ट करें : शैलेंद्र

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शैलेंद्र ने राहुल गांधी की राजनीतिक सोच पर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाए आपातकाल से की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में आपातकाल लगाकर कांग्रेस सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था। ऐसे में कांग्रेस का लोकतंत्र की दुहाई देना सवाल खड़े करता है।उन्होंने कहा कि भारत की तुलना बांग्लादेश या नेपाल से नहीं की जा सकती। देश का संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाएं और जागरूक जनता इसकी स्थिरता के मजबूत आधार हैं। देश की राजनीतिक दिशा का फैसला जनता अपने मताधिकार से करती है, न कि किसी बाहरी ताकत के प्रभाव से। शैलेंद्र ने राहुल गांधी से रिजीम चेंज के वास्तविक आशय को स्पष्ट करने की मांग की। संवाद