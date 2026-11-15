Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 16 Nov 2026 01:29 AM IST
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धरना : स्टेट पेंशनर्स एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से उपायुक्त कार्यालय सोलन के बाहर धरना प्रदर्शन सुबह 11:00 बजे शुरू होगा।
ग्राम सभा : धर्मपुर पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे से किया जाएगा।
कथा : नालागढ़ के दभोटा स्थित जय श्री राम गोशाला में श्री दिव्य गो कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. पल्लवी ठाकुर मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
ग्राम सभा : धर्मपुर पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे से किया जाएगा।
कथा : नालागढ़ के दभोटा स्थित जय श्री राम गोशाला में श्री दिव्य गो कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. पल्लवी ठाकुर मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।