Solan News: मिड-डे मील वर्कर्स दिसंबर में दिल्ली में करेंगी महापड़ाव

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अर्की और धुन्दन ब्लॉक में सीटू यूनियन की बैठक में बनी रणनीति, सैकड़ों वर्कर होंगे दिल्ली रवानासंवाद न्यूज एजेंसीदाड़लाघाट (सोलन)। सोलन जिले के अर्की और धुन्दन ब्लॉक की मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) की बैठक में कर्मियों की लंबित मांगों और आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति रोष जताते हुए 1, 2 और 3 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रव्यापी महापड़ाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने का निर्णय लिया गया।यूनियन नेताओं ने कहा कि वर्ष 2009 से अब तक मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई के दौर में बेहद कम मानदेय पर काम करने वाले इन कर्मियों को न तो पेंशन मिल रही है और न ही ग्रेच्युटी व अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं दी जा रही हैं।यूनियन ने निर्णय लिया कि अर्की और धुन्दन ब्लॉक से सैकड़ों मिड-डे मील वर्कर महापड़ाव में हिस्सा लेंगी। इसके लिए एक दिसंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा।न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांगबैठक में मिड-डे मील वर्कर्स को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने, मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर पेंशन, ग्रेच्युटी, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने की मांग की गई।यूनियन ने 10 महीने के बजाय पूरे 12 महीने का वेतन देने, उच्च न्यायालय के 12 महीने का वेतन देने संबंधी फैसले को लागू करने और पिछला बकाया एरियर जारी करने की मांग भी उठाई। साथ ही प्रत्येक माह की पहली तारीख को 5,500 रुपये का मानदेय एकमुश्त बैंक खातों में डालने की मांग की गई।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिल्ली महापड़ाव को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर संपर्क अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।इस अवसर पर सीटू के राज्य कोषाध्यक्ष जगत राम और जिला उपाध्यक्ष अमरचंद गजपति विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में गोपाल, मीना, पूनम, मनोरमा, पवन, प्रीति, सोमा देवी और सुमन सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।प्रकाशन से पहले ध्यान दें: उच्च न्यायालय के फैसले और 12 महीने के वेतन संबंधी मांग के कानूनी संदर्भ की पुष्टि कर लें।ChatGPT is AI and can make mistakes.New chatImagesPluginsSee plans and pricingHelpDeep researchSettingsGet responses tailored to youLog in to get answers based on saved chats, plusimages and upload files.