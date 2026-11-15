Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   A job fair will be held in Jaysingpur on November 22.

Solan News: जयसिंहपुर में 22 नवंबर को सजेगा रोजगार मेला

Mon, 16 Nov 2026 12:53 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 16 Nov 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
मिशन रोजगार हिमाचल की बैठक में कमेटी सदस्यों को सौंपी गईं जिम्मेदारियां
विज्ञापन

युवाओं को मिलेंगे निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 22 नवंबर को कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर मिशन रोजगार हिमाचल की विशेष बैठक बद्दी में आयोजित हुई।
बैठक में रोजगार मेला कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तैयारियों पर चर्चा की। मेले के संयोजक डॉ. आर. राणा ने बताया कि मिशन की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 40 से अधिक रोजगार पंजीकरण मेले आयोजित किए जा चुके हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जयसिंहपुर मेले में युवाओं का मौके पर पंजीकरण करने के साथ करियर काउंसलिंग और नामी निजी कंपनियों में सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिक से अधिक युवाओं तक मेले की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार अभियान तेज करने और औद्योगिक इकाइयों व कंपनियों से संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी सदस्यों को सौंपी गई। बैठक में राजीव कंसल, डॉ. अशोक राणा, विचित्र पटियाल, हरीश शर्मा, सतीश ढुढ़वा, डिंपल परमार और दिनेश चंदेल सहित कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed