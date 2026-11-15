Solan News: जयसिंहपुर में 22 नवंबर को सजेगा रोजगार मेला

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युवाओं को मिलेंगे निजी कंपनियों में नौकरी के अवसरसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 22 नवंबर को कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर मिशन रोजगार हिमाचल की विशेष बैठक बद्दी में आयोजित हुई।बैठक में रोजगार मेला कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तैयारियों पर चर्चा की। मेले के संयोजक डॉ. आर. राणा ने बताया कि मिशन की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 40 से अधिक रोजगार पंजीकरण मेले आयोजित किए जा चुके हैं।उन्होंने बताया कि जयसिंहपुर मेले में युवाओं का मौके पर पंजीकरण करने के साथ करियर काउंसलिंग और नामी निजी कंपनियों में सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।अधिक से अधिक युवाओं तक मेले की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार अभियान तेज करने और औद्योगिक इकाइयों व कंपनियों से संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी सदस्यों को सौंपी गई। बैठक में राजीव कंसल, डॉ. अशोक राणा, विचित्र पटियाल, हरीश शर्मा, सतीश ढुढ़वा, डिंपल परमार और दिनेश चंदेल सहित कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।