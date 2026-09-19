Solan News: पत्नी और ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकी की रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 20 Sep 2026 12:16 AM IST
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नालागढ़ में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर मामला किया दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मृतक के पास से चार पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे जांच में शामिल किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दाड़लाघाट तहसील, अर्की, जिला सोलन निवासी भगत राम पनवर ने नालागढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पुत्र जितेंद्र कुमार की 13 सितंबर को नालागढ़ में मौत हुई थी। भगत राम ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को वैवाहिक संबंधों के चलते गंभीर मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक दबाव का सामना करना पड़ रहा था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू और उसके परिवार के सदस्य जितेंद्र को लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, उस पर दबाव बना रहे थे और धमकियां दे रहे थे। उनके अनुसार, घटना से पहले मृतक ने चार पन्नों का एक हस्तलिखित नोट छोड़ा था, जिसमें कथित तौर पर प्रताड़ना से संबंधित बातें लिखी गई हैं। यह नोट पुलिस को सौंप दिया गया है।
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इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुत्रवधू और उसके परिवार की ओर से उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू खुद को और उनके पोते को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है।
नालागढ़ पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं, सुसाइड नोट और लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
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नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मृतक के पास से चार पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे जांच में शामिल किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दाड़लाघाट तहसील, अर्की, जिला सोलन निवासी भगत राम पनवर ने नालागढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पुत्र जितेंद्र कुमार की 13 सितंबर को नालागढ़ में मौत हुई थी। भगत राम ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को वैवाहिक संबंधों के चलते गंभीर मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक दबाव का सामना करना पड़ रहा था।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू और उसके परिवार के सदस्य जितेंद्र को लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, उस पर दबाव बना रहे थे और धमकियां दे रहे थे। उनके अनुसार, घटना से पहले मृतक ने चार पन्नों का एक हस्तलिखित नोट छोड़ा था, जिसमें कथित तौर पर प्रताड़ना से संबंधित बातें लिखी गई हैं। यह नोट पुलिस को सौंप दिया गया है।
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इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुत्रवधू और उसके परिवार की ओर से उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू खुद को और उनके पोते को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है।
नालागढ़ पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं, सुसाइड नोट और लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।