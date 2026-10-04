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Solan News: सीआरपीएफ धर्मपुर के 10 जवानों ने किया रक्तदान

Sun, 04 Oct 2026 11:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:50 PM IST
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धर्मपुर (सोलन)। मानवता की एक बूंद रक्तदान करें अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के टीओटी स्कूल धर्मपुर में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। शिविर टीओटी स्कूल के प्राचार्य विक्रम सिंह शेखावत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्राचार्य विक्रम सिंह शेखावत ने कहा कि हर नागरिक को रक्तदान शिविरों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त की एक बूंद किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकती है। रक्तदान न केवल दूसरों की जान बचाता है, बल्कि स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है।
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