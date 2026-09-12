Solan News: बद्दी पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में पकड़ा 52.07 ग्राम हेरोइन और 6.16 ग्राम मेथामफेटामाइन

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पंजाब, जम्मू कश्मीर और दून विस के रहने वाले है तीनों आरोपीसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। बद्दी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 52.07 ग्राम हेरोइन और 6.16 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की है।बद्दी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर साईं रोड, अमरावती, बद्दी में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को काबू किया। इनमें एक की पहचान पंजाब के होशियारपुर जिले की गढ़शंकर तहसील के हारटा गांव निवासी प्रदीप सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिला निवासी दानिश असलम सिरवाल के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 42.86 ग्राम हेरोइन और 6.16 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुई। नशीला पदार्थ मोटरसाइकिल के हैंडल पर लटके हेलमेट के अंदर छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।इनसेटदूसरे मामले में बरोटीवाला पुलिस की कार्रवाईदूसरे मामले में बरोटीवाला पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने भटौली कलां स्थित टाइमैक्स कंपनी के समीप मोटरसाइकिल सवार एक युवक को काबू किया। आरोपी की पहचान दून के पट्टा निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के मीटर हेड वाइजर के अंदर से 9.21 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस थाना बरोटीवाला में अजय कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।इनसेटतस्करों के विरुद्ध अभियान जारीपुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। यह कार्रवाई इसी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आगे भी सक्रिय रूप से कार्रवाई जारी रखेगी।