फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   awareness rally in solan

Solan News: परवाणू पहुंचा संकल्प-नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान का रथ

Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
100 से अधिक स्कूली छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

परवाणू (सोलन)। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार सुबह संकल्प-नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान का रथ परवाणू पहुंचा। इस दौरान शहर के सरकारी और निजी स्कूलों के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने अभियान में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने कसौली चौक से बैंक स्क्वायर तक जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।

बता दें कि दो अक्तूबर को कसौली से प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने संकल्प-नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद यह रथ कसौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहा है। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और समाज में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed