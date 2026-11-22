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सीवरेज चैंबर बनाने के नाम पर चार जगह खोदाई, धूल-जाम और गड्ढों से लोग परेशाननिर्माण कार्य की निगरानी ने उठाए सवालआदित्य चड्ढाबरोटीवाला (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेस-1 और फेस-2 में सीवरेज व्यवस्था सुधारने के नाम पर चल रहा निर्माण कार्य स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। करीब आठ महीने पहले सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़कों और नालियों की खोदाई कर मरम्मत की गई थी, लेकिन अब उसी क्षेत्र में ठेकेदार दोबारा सड़कें खोदकर चैंबर बनाने में जुटा है। इससे लोगों में रोष है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विकास कार्य के नाम पर बार-बार खोदाई कर उन्हें धूल-मिट्टी, जाम और असुविधाओं के बीच रहने को मजबूर किया जा रहा है।हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज दो में रहने वाले भूरेंद्र सिंह, अमरचंद, संजीव कुमार ने बताया कि ठेकेदार कथित तौर पर आवश्यक मंजूरी और अधिकारियों की प्रभावी निगरानी के बिना सड़कों पर चैंबर बना रहा है। कई स्थानों पर सड़क के बीचोबीच गड्ढे खोद दिए गए हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि जब आठ महीने पहले सीवरेज लाइन का काम पूरा कर सड़कें ठीक की गई थीं तो अब दोबारा खोदाई की जरूरत क्यों पड़ रही है। संबंधित विभाग के अधिकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता और योजना पर नजर क्यों नहीं रख रहे हैं।इनसेटघरों से बाहर खोदाई से वाहन निकालना मुश्किलघरों के बाहर सड़कें खोदने और निर्माण सामग्री रखने से लोगों को वाहन पार्क करने तक की जगह नहीं मिल रही है। संकरी सड़कों पर गड्ढों और अधूरे चैंबरों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई कि आपात स्थिति में एंबुलेंस या अन्य वाहन को घर तक पहुंचाना अथवा बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। खुले गड्ढे भी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान उड़ रही धूल घरों तक पहुंच रही है। बच्चों को बाहर खेलने के लिए साफ जगह नहीं मिल रही, जबकि बुजुर्गों और अन्य लोगों को भी धूल-मिट्टी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है।35 करोड़ की योजना के बाद नई व्यवस्था पर सवालबद्दी में पहले करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद करीब चार वर्ष पहले नई सीवरेज व्यवस्था को मंजूरी दी गई। लोगों को उम्मीद थी कि नई योजना से समस्या का स्थायी समाधान होगा, लेकिन मौजूदा कार्यप्रणाली ने निर्माण की योजना, गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने पूछा कि पहले किए गए काम की जांच किसने की और उसी स्थान पर दोबारा चैंबर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?कोट्सयहां पर चेंबर खोदने की किसी को निर्देश नहीं दिए हैं। इस बारे में सहायक अभियंता से जवाब मांगा जाएगा।-राहुल अबरोल, अधिशासी अभियंता, जल शक्ति विभाग