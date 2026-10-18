Solan News: मां ज्वालाजी की अखंड ज्योति के साथ निकाली शोभायात्रा

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फूलों और विद्युत लड़ियों से सजे रथ में विराजमान अखंड ज्योति की अगवानी के लिए लोग उमड़ पड़े। शोभायात्रा के दौरान भजन मंडलियों और कलाकारों ने माता रानी के भजन प्रस्तुत किए। जय माता दी के जयकारों से पूरा छावनी क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां की अखंड ज्योति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।नवरात्र के मद्देनजर आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। शोभायात्रा मार्ग पर जगह-जगह फल, व्रत का प्रसाद और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर ज्योति के दर्शन किए। आयोजन के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिरस में डूबा नजर आया। संवाद