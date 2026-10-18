Solan News: मां ज्वालाजी की अखंड ज्योति के साथ निकाली शोभायात्रा
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:37 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:37 PM IST
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सुबाथू (सोलन)। नवरात्र के उपलक्ष्य में छावनी क्षेत्र सुबाथू में माहौल भक्तिमय रहा। श्री ज्वालाजी मंदिर से लाई अखंड ज्योति के स्वागत में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
फूलों और विद्युत लड़ियों से सजे रथ में विराजमान अखंड ज्योति की अगवानी के लिए लोग उमड़ पड़े। शोभायात्रा के दौरान भजन मंडलियों और कलाकारों ने माता रानी के भजन प्रस्तुत किए। जय माता दी के जयकारों से पूरा छावनी क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां की अखंड ज्योति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
नवरात्र के मद्देनजर आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। शोभायात्रा मार्ग पर जगह-जगह फल, व्रत का प्रसाद और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर ज्योति के दर्शन किए। आयोजन के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिरस में डूबा नजर आया। संवाद
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फूलों और विद्युत लड़ियों से सजे रथ में विराजमान अखंड ज्योति की अगवानी के लिए लोग उमड़ पड़े। शोभायात्रा के दौरान भजन मंडलियों और कलाकारों ने माता रानी के भजन प्रस्तुत किए। जय माता दी के जयकारों से पूरा छावनी क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां की अखंड ज्योति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
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नवरात्र के मद्देनजर आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। शोभायात्रा मार्ग पर जगह-जगह फल, व्रत का प्रसाद और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर ज्योति के दर्शन किए। आयोजन के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिरस में डूबा नजर आया। संवाद
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