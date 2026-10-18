फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   500 CCTV cameras to be installed across all 17 city wards; survey complete

Solan News: शहर के सभी 17 वार्डों में लगेंगे 500 सीसीटीवी कैमरे, सर्वे पूरा

Sun, 18 Oct 2026 11:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
पुलिस के साइबर सेल की टीम ने चिह्नित किए स्थल
विज्ञापन

नगर निगम और पुलिस प्रशासन के पास रहेगा कंट्रोल
कैमरों के लिए नगर निगम देगा बजट
चामुंडा कॉर्पोरेशन को कैमरों की इंस्टॉलेशन का सौंपा जिम्मा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शहर में अवैध गतिविधियों, नशेड़ियों और मारपीट जैसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए नगर निगम सभी 17 वार्डों में करीब 500 सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। इसके लिए जगहें चिह्नित कर ली हैं। वार्ड नंबर 10 में पहले ही कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि शेष 16 वार्डों में सर्वे पूरा हो गया है। नगर निगम अब कैमरे लगाने के लिए फंड जारी करेगा। इसके बाद चयनित कंपनी इंस्टॉलेशन का काम शुरू करेगी।
शिमला से आई साइबर सेल की टीम ने वार्ड पार्षदों के साथ दौरा कर कैमरे लगाने के लिए स्थानों का चयन किया है। प्रत्येक वार्ड में जरूरत के अनुसार करीब 30 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों की निगरानी और नियंत्रण नगर निगम और पुलिस प्रशासन के पास रहेगा। मंडी की चामुंडा कॉर्पोरेशन कंपनी को कैमरे लगाने का जिम्मा सौंपा है।
विज्ञापन

पार्षदों ने उठाई थी मांग
शहर के वार्डों में अवैध गतिविधियों और मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय में लिखित मांग सौंपी थी। इसके बाद नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कैमरे लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। कैमरे लगने से सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच में भी मिलेगी मदद
शहर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण चोरी, मारपीट या अन्य घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को आसपास की दुकानों और भवनों में लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी पड़ती है। सभी वार्डों में कैमरे लगने से घटनाओं से जुड़े साक्ष्य जुटाने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में पुलिस को मदद मिलेगी। नगर निगम की ओर से फंड जारी होने के बाद कैमरे लगाने का काम शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed