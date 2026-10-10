Solan News: 108 कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा, महाविष्णु यज्ञ और रामकथा शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसी108 कन्याओं की कलश यात्रा के साथ महाविष्णु यज्ञ और श्रीराम कथा शुरूबद्दी (सोलन)। नगर निगम बद्दी के वार्ड नौ स्थित अमरावती कॉलोनी में दुर्गा माता मंदिर के निकट शनिवार को 108 कुमारी कन्याओं की कलश यात्रा के साथ दस दिवसीय अखंड महाविष्णु यज्ञ एवं श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। श्री विष्णु महायज्ञ सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शोभायात्रा भी निकाली गई। भगवान श्रीराम के भजनों और जयकारों से क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। शाम चार बजे पंचांग पूजन और मंडप प्रवेश की रस्में पूरी की गईं।महायज्ञ के लिए 10 हवन कुंड स्थापित किए गए हैं। रविवार, 11 अक्तूबर से प्रतिदिन शाम पांच से रात दस बजे तक वृंदावन की कथा वाचिका और राष्ट्रपति राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित बाल विदुषी अनुष्का पाठक श्रीराम कथा सुनाएंगी। आयोजन में जनकपुर रतनसागर महाराज श्रीश्री 1008 हेमंत दास महाराज भी उपस्थित रहेंगे।कार्यक्रम के दौरान संतों के प्रवचन, सीताराम नाम जप, अखंड रामधुन और रासलीला का आयोजन होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 अक्तूबर को बाबा के दर्शन-पूजन, 14 को मत्स्य रूप दर्शन, 15 को कच्छ रूप दर्शन और 17 अक्तूबर को दिव्य दर्शन होंगे। 18 अक्तूबर को श्रद्धालु महाराज जी से मिल सकेंगे। 19 अक्तूबर को पूर्णाहुति, महास्नान-पूजन और विदाई के साथ आयोजन संपन्न होगा।