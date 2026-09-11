Sirmour News: रेणुकाजी में महिला श्रद्धालुओं को सौगात, आठ लाख से संवर गया स्नान घाट

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सचित्रफाइबर के अपारदर्शी शीशों से सुरक्षित हुआ घाट, छत की सुविधा से मौसम की मार से भी राहतयोगेंद्र अग्रवालददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले के दौरान इस बार महिला श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेणुका विकास बोर्ड ने करीब आठ लाख रुपये की लागत से महिला स्नान घाट का जीर्णोद्धार कर इसे आधुनिक और आकर्षक रूप दिया है। इससे रेणुकाजी तीर्थ में स्नान करने आने वाली महिलाओं को पहले के मुकाबले बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।महिला स्नान घाट में पानी की गहराई महज तीन से चार फीट के बीच रखी जाएगी। इससे महिलाएं सुरक्षित तरीके से रेणुका झील में आस्था की डुबकी लगा सकेंगी। घाट पर छत की भी व्यवस्था की गई है, जिससे गर्मी, सर्दी और बारिश के दौरान महिलाओं को राहत मिलेगी।स्नान घाट और झील के बीच अपारदर्शी फाइबर शीशे लगाए गए हैं। इससे स्नान के दौरान महिलाओं की निजता बनी रहेगी और बाहर से कोई उन्हें देख नहीं सकेगा। लंबे समय से महिला श्रद्धालुओं की ओर से स्नान घाट की स्थिति सुधारने की मांग की जा रही थी। रेणुका विकास बोर्ड ने इस मांग पर संज्ञान लेते हुए घाट का जीर्णोद्धार कराया है।रेणुका विकास बोर्ड के सदस्य सचिव एवं एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि रेणुकाजी तीर्थ में महिला स्नान घाट का जीर्णोद्धार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेणुका मेले से पहले पुरुष स्नान घाट की स्थिति में भी सुधार कर दिया जाएगा, ताकि तीर्थ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकें। संवाद