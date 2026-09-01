Sirmour News: कर्मकांड से संबंधित कोर्स शुरू की घोषणा का स्वागत

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बैठक में बोर्ड सदस्यों की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड से संबंधित सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की। इस घोषणा के लिए राजेश्वरी शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से कर्मकांड के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं को महाविद्यालयों से विधिवत एवं बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे युवा सही तरीके से कर्मकांड संबंधी कार्य कर सकेंगे और उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। संवाद