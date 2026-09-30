Sirmour News: ग्रामीण युवतियों ने सीखी हेयर स्मूदनिंग और स्किन थेरेपी की तकनीक

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। यूको आरसेटी नाहन में चल रहे 35 दिवसीय निशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शिविर में बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र की 35 महिला प्रतिभागियों को एडवांस हेयर स्मूदनिंग और स्किन थेरेपी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान युवतियों ने लाइव मॉडल पर आधुनिक ब्यूटी तकनीकों का प्रैक्टिकल किया।ब्यूटी एक्सपर्ट ने प्रतिभागियों को बालों के टेक्सचर के अनुसार केमिकल के सही इस्तेमाल, स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग मशीन को उचित तापमान पर चलाने की जानकारी दी। इसके अलावा अलग-अलग प्रकार की त्वचा की पहचान, झाइयों और मुंहासों से प्रभावित त्वचा के उपचार की तकनीक भी सिखाई गई। प्रतिभागियों को ग्राहकों की जरूरत समझकर उनके लिए उपयुक्त ब्यूटी सर्विस सुझाने और उनसे बेहतर संवाद करने के तरीके भी बताए गए।संस्थान की निदेशक नवज्योत कौर ने प्रशिक्षण सत्र का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 35 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को केवल प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि उन्हें बाजार की जरूरत के अनुरूप व्यावसायिक कौशल से दक्ष बनाना है। मुख्य प्रशिक्षिका एवं सौंदर्य विशेषज्ञ ज्योति ठाकुर तथा फैकल्टी सदस्य मनीषा चौहान और तानिया भाटिया की देखरेख में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया।